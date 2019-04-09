Гройсман раскритиковал ключевого советника Зеленского

Премьер-министр Владимир Гройсман резко раскритиковал своего бывшего министра финансов Александр Данилюка, который сейчас является ключевым советником кандидата в президенты Владимира Зеленского.
"По Данилюку должен сказать, что ему еще надо работать много над своими профессиональными качествами, чтобы стать человеком, который может что-то кому-то советовать. Думаю, что с предыдущими должностями он не справился, хотя в свое время советовал и Виктору Януковичу, и Петру Порошенко, и сейчас ищет кому бы посоветовать. Считаю, что его способности вряд ли могут быть полезными для профессиональных людей", - сказал Гройсман журналистам во время своей поездки в Днепропетровскую область.
Александр Данилюк: «После ареста Насирова Гройсман подходил ко мне несколько раз. Президента это тоже сильно задело»
При этом Гройсман добавил, что кто бы не советовал, "все зависит от первого лица".
Данилюк был министром финансов в 2016-2018 годах и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, где тогда был "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом руководитель Мирослав Продан. Перед своей отставкой с должности Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.
По словам нардепа Сергея Лещенко, в случае победы Зеленского на выборах Данилюк может возглавить Министерство иностранных дел.