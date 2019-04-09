Гройсман раскритиковал ключевого советника Зеленского

"Ему надо много работать, чтобы стать человеком, который может что-то кому-то советовать".

Премьер-министр Владимир Гройсман резко раскритиковал своего бывшего министра финансов Александр Данилюка, который сейчас является ключевым советником кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"По Данилюку должен сказать, что ему еще надо работать много над своими профессиональными качествами, чтобы стать человеком, который может что-то кому-то советовать. Думаю, что с предыдущими должностями он не справился, хотя в свое время советовал и Виктору Януковичу, и Петру Порошенко, и сейчас ищет кому бы посоветовать. Считаю, что его способности вряд ли могут быть полезными для профессиональных людей", - сказал Гройсман журналистам во время своей поездки в Днепропетровскую область.

При этом Гройсман добавил, что кто бы не советовал, "все зависит от первого лица".

Данилюк был министром финансов в 2016-2018 годах и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, где тогда был "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом руководитель Мирослав Продан. Перед своей отставкой с должности Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.

По словам нардепа Сергея Лещенко, в случае победы Зеленского на выборах Данилюк может возглавить Министерство иностранных дел.