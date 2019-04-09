"К счастью это продлится всего полторы недели".

Президент Украины Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.

Об этом написал в Фейсбуке аналитик общественного движения ЧЕСТНО Игорь Фещенко.

Он также опубликовал фото билборда, на котором размещен Порошенко и Путин, а также подпись: "21 апреля - решающий выбор".

"Ну что. Волна "второтуровой" рекламы начинает нарастать. К счастью это продлится всего полторы недели. Фото: Киев. 9 апреля 2019. Фото сегодняшнее. Просто залито в альбом с политической агитацией, созданный год назад. Поэтому некоторым дата будет освещать как 6 марта 2018 года. Это дата создания альбома", - пояснил Фещенко.

Фото: facebook.com/chesno

Накануне, в понедельник вечером, Порошенко в эфире телеканала ICTV извинился за лозунг "Если не Порошенко, то Путин".

"Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России. При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Владимира Зеленского в том, что он агент Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои извинения", - сказал президент.

Напомним, Порошенко во время предвыборной кампании неоднократно говорил, что Украина выбирает главнокомандующего, который должен противостоять российской агрессии и Путину. Подробнее читайте в материале LB.ua "Или Порошенко, или Путин".

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Перед ним также должны пройти дебаты. Официально они назначены на 20:00 19 апреля.