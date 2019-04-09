Парубий обжалует решение Окружного админсуда по переименованию УПЦ МП

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий планирует обжаловать решение Окружного административного суда Киева относительно противоправности его действий в связи с принятием закона об обязательном переименовании УПЦ МП. Об этом спикер сказал сегодня, открывая утреннее пленарное заседание парламента, пишет "Интерфакс-Украина".

"Решение Окружного суда не является окончательным. Оно будет обжаловано мной в апелляционной инстанции, а если нужно будет - то и в кассационной", - сказал Парубий.

Ранее глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский сообщил, что Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными действия Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом закон, обязывающий православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".