"Крымская солидарность" установила места содержания всех активистов, задержанных при массовых обысках

Большинство задержанных обвиняют в участии в террористической организации.

Общественное объединение "Крымская солидарность" предоставило полный список крымских активистов, задержанных в ходе массовых обысков 27 марта, а также места их заключения. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Всех задержанных крымчан вывезли в Россию.

Тофик Абдулгазиев, Алим Каримов, Яшар Муединов и Иззет Абдуллаев находятся в СИЗО №4 г.Шахты.

Владлен Абдулкадыров, Билял Адилов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Сервет Газиев, Сейтвели Сейтнабдиев и Рустем Шейхалиев находятся в Ростове-на-Дону в СИЗО №1.

Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов, Сейран Муртаза и Рустем Сейтхалилов находятся в Таганроге в СИЗО №2.

Ремзи Бекиров, Риза Изетов, Шабан Умеров и Руслан Сулейманов находятся в российском Ростове-на-Дону в СИЗО №4.

Джемиль Гафаров, Эрфан Османов и Асан Яников находятся в российском Ростове-на-Дону в СИЗО №5.

Все задержанные обвиняются по статье 205.5 Уголовного кодекса России, большинство активистов - по ч.2 этой статьи (участие в деятельности террористической организации), пятеро - по ч.1 - организация деятельности террористической организации. Речь идет о "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.

Напомним, 27 марта российские силовики провели в оккупированном Крыму массовые обыски в домах активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Подконтрольный России суд Симферополя арестовал всех задержанных, после чего их вывезли в Россию.