Приват для президента

Так, 18 апреля в Окружном админсуде города Киева под председательством его одиозного главы, судьи Павла Вовка готовится к принятию решение, согласно которому национализация «Приватбанка» будет признана незаконной. Дело рассматривается с июня 2017 года в закрытом режиме.

Национализация «Приватбанка» – одна из главных претензий Игоря Коломойского к действующей власти. Счет, который он точно попробует «закрыть» тем или иным способом, когда она, власть, сменится. Соответствующая подготовка началась давно.

Фото: София Гаврилюк

Самоопределение судьи Вовка

Возможно, объявление данного вердикта перенесут на 22-е апреля (на следующий день после выборов, о чем поговорим чуть ниже), но суть его сие не изменит.

«К сожалению для нас, решение будет абсолютно правовое, – утверждает один из членов команды действующего президента. – Вряд ли вы найдете хоть одного квалифицированного юриста, который скажет, что оно сфабриковано, «притянуто за уши».

Поясняет: на этапе национализации Нацбанк часто действовал «на грани полномочий» (дословная цитата, – LB.ua).

Хороший пример – операции по списанию счетов «связанных лиц». Конкретно – $250 млн братьев Суркисов в кипрском филиале «Приватбанка». Нацбанк посчитал их «связанными», поскольку братья Суркисы – и это не секрет – являются бенефициарами в ряде проектов Коломойского. Однако, у европейского правосудия на сей счет свое мнение: были бы они (в тех же проектах, допустим) мажоритарными акционерами, влияли бы на принятие стратегических решений – тогда да, а так – прямая дорога к Фемиде. Со ссылкой на украинскую Конституции, прямо запрещающую изъятие собственности без решения суда.

Осознавали ли в НБУ, в свое время, подобные риски? Очевидно, что да. Но «политический момент» перевесил.

И вот теперь настал «час Х».

Почему – применительно к будущему вердикту судьи Вовка, фигурируют две даты?

Разумеется, команде действующего Президента обнародование подобного постановления в принципе невыгодно. Идеально – затягивание времени до бесконечности. Но судья Вовк, похоже, уже самоопределился (хотя пути к отступлению остаются всегда).

В принципе, его можно понять. Возглавляя вверенную ему инстанцию 12 лет, он умудрился нажить немало врагов. Вот и заинтересован «проявить» себя – перед новой властью – с «лучшей стороны». Одновременно рискуя получить «первый кнут» как предатель (если власть останется старая).

Президентские предпочитают, дабы случилось сие уже после второго тура. Это даст им отличную возможность злорадно завопить: «вот, видите!? Зеленского только выбрали, а что он уже творит!».

Интересно, но стороне Коломойского небольшая отсрочка тоже на руку – боятся, что покамест Порошенко будет в силе – сможет «отмотать» назад.

Их заочный «спор», очевидно, разрешит судья Вовк – сейчас все зависит только от него.

Фото: oask.gov.ua

Судебная предыстория

Впрочем, дело, рассматриваемое в Окружном админсуде – далеко не единственное разбирательство межу государством и бывшими акционерами «Приватбанка»: судебные процессы между Нацбанком и экс-собственниками «Привата» тянутся как в международных (Швейцарии, Лондоне), так и в украинских судах (в Киеве и Днепре). Касаются как самого процесса национализации, так и отдельных ее эпизодов, в том числе ареста личных средств и средств компаний, аффилированных с группой «Приват».

В декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффилированных с ними компаний. В качестве обеспечительной меры английский суд выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

Но вскоре Суд Лондона решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска по существу. Тематическую апелляцию Привата будет рассматривать Апелляционный суд Англии и Уэльса. При этом арест средств действует до решения апелляции.

В Швейцарии Нацбанк судится с Коломойским по поводу долгов по кредитам с рефинансирования на 6,64 млрд грн.

В украинских судах рассматривается свыше 150 исков по «Приватбанку» – от обеих сторон.

Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов через компанию Triantal Investments также обжаловали национализацию в Хозяйственном суде Киева.

Фирма пытается признать недействительным договор купли-продажи акций «Приватбанка» Минфином и обжаловать результаты внеплановой проверки учреждения Нацбанком перед национализацией. Результаты этой проверки стали основанием для принятия решения о неплатежеспособности банка. Суд вернул иск заявителю для устранения неточностей.

По поводу «Приватбанка» украинские суды принимали и ряд промежуточных решений. К примеру, в конце 2017 года Соломенский райсуд Киева запретил компаниям, которые вели расследование вывода средств из банка, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем. За такое решение судья Людмила Кизюн поплатилась должностью.

А 22 марта этого года Печерский районный суд Киева наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенные связаны с группой Приват. Решение было принято в рамках уголовного производства о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного «Приватбанком» у Нацбанка до национализации.

Фото: inforesist.info

Два миллиарда «морального ущерба»

Конечно, Окружной админсуд – лишь первая инстанция. Далее – вторая, апелляция и Верховный суд. По времени это минимум шесть-семь месяцев. Минимум. Но скорее всего год и больше.

За год в стране может многое измениться. Например, вероятный победитель президентских выборов значительно усилит влияние на Верховный суд (к чему в команде Зеленского сейчас активно готовятся и намерений в общем-то не скрывают). Также – на ВСП и ВККС. То есть, на все «три кита», на которых держится судебная реформа.

Да, многое зависит от фигуры человека, который придет в АП на место Алексея Филатова. Но, повторимся: по состоянию на сегодня (тайминг важен) риск «отматывания» назад судебной реформы весьма велик.

Возможно ли – по итогам вердикта уже Верховного суда – возвращение «Приватбанка» его прежним владельцам?

Все наши собеседники оценивают эту вероятность как крайне низкую. Государство уже полноценно вступило в права владения банком и процесс практически необратим.

Иное дело – мировое соглашение. Со стороны государства его субъектом должен выступить НБУ (назначение главы которого – сфера ответственности президента), дальше – постановление Кабмина, предусматривающее возмещение убытка за счет бюджета.

Устроит ли подобное Игоря Коломойского?

В понедельник в интервью «Экономической правде» он прямо заявил: «Приватбанк» его больше не интересует, олигарх желает получить денежную компенсацию от государства в размере двух миллиардов долларов.

Интересно, что заявление Коломойского по «Приватбанку» – первый публичный комментарий после того, как его протеже одержал победу в первом туре президентских. То есть, по сути, это начало объявления перечня пожеланий/требований Игоря Валерьевича, как вероятного триумфатора.

Или же формирование переговорной позиции в разговоре с властью нынешней?

Обоим сторонам есть что обсудить, есть что предложить и варианты компромисса могут быть весьма неожиданными – как в вопросах того, кто кому и сколько должен (выше упоминалось: НБУ требует от Коломойского и Ко вернуть 19 миллиардов грн рефинанса, накопившегося за 2008-2016 годы), так и в плоскости политики.

Тем более, помимо «Приватбанка» у Коломойского и Украины как государства есть еще несколько проблемных тем для общения. Та же «Укрнафта», например.

Конечно, картина не будет полной, если сбрасывать со счетов еще одну сторону процесса. Лишь наивный может полагать: спор за «Приват» – личное противостояние Игоря Коломойского и Петра Порошенко. Третьими в этом треугольнике всегда выступали американцы.

Не стоит забывать: соглашение на национализацию Игорь Валериевич подписал собственноручно. Перед этим час сорок провел в посольстве США. О чем и с кем он там говорил, остается тайной даже для его ближайшего окружения, но с настроением он вышел так себе. Ну, а потом случился знаменитый вечер на Банковой.

Фото: пресс-служба президента

Дамоклов меч МВФ

Напоследок – еще один важный момент. 2019 год – пиковый по выплатам внешнего долга: Украина должна вернуть кредиторам аж 14,2 миллиардов долларов. Без помощи МВФ сделать этого мы не сможем. А состояние одного из системных государственных банков и перспектива возможной выплаты двух миллиардов долларов компенсации Коломойскому лишь усугубит ситуацию. Вплоть до проблем с получением Украиной плановых кредитов в мае и ноябре сего года. Что, логично, вполне может сказать на курсе доллара и экономической ситуации в Украине. Не говоря уж о таких пустяках, как рейтинг политического проекта «Слуга народа» и всех, к нему примкнувших.