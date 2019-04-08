ВСП внес представления по 6 кандидатам на должности в Верховном Суде

Высший совет правосудия сегодня, 8 апреля, внес представления на назначение шести судей Верховного Суда. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

ВСП внес кандидатуры судей Кассационного гражданского суда, в частности: Евгения Краснощекова (гражданский суд), Елены Губской, Семена Стеценко, Сергея Уханенко (административный суд), Светланы Вус (уголовный суд) и Сергея Могила (хозяйственный суд).

К последнему из кандидатов ранее были вопросы в связи с уголовным производством по заявлению организации «Том 14», 20 февраля в отношении Могила было открыто уголовное производство по подозрению в присвоении или растрате имущества с использование служебного положения, однако 4 апреля это производство было закрыто в связи с отсутствием правонарушения. Могила не уведомляли о подозрении.

Кроме того, Высший совет правосудия 8 апреля принял решение отказать во внесении представления относительно кандидата в КХС ВС Валерия Картере и кандидатки в КАС ВС Татьяны Чумаченко.

Напомним, что ранее ВСП уже отказал во внесении представления в отношении кандидата в КГС ВС Павла Пархоменко, а кандидат в АП ВАС Владимир Цикало ранее попросил оставить его рекомендацию без рассмотрения. Совет правосудия рассматривал кандидатов, в отношении которых 20 марта был объявлен перерыв, поскольку тогда членам Совета понадобились от кандидатов дополнительные пояснения.