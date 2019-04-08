МВД взял Зеленского под охрану по запросу его штаба

Штаб кандидат в президенты Украины Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел с просьбой об обеспечении кандидата охраной. Об этом сегодня на брифинге заявил советник министра МВД Иван Варченко, пишет "Интерфакс-Украина".

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет с списке бюллетеней при повторном голосовании", - сказал Варченко.

По его словам, Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей - обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.

Напомним, ЦИК уже утвердил бюллетень для второго тура выборов. Ожидается, что кандидаты, прошедшие во второй тур - Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко - проведут дебаты 19 апреля.