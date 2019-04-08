Стали известны претенденты на должности глав Налоговой и Таможенной служб

Национальное агентство по вопросам госслужбы приняло документы от 14 кандидатов на должности руководителей Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, которые создаются в рамках разделения Фискальной службы.
Об этом сообщил и.о. главы ГФС Александр Власов в фейсбуке.
Окончательный список претендентов будет объявлен 9 апреля после заседания комиссии высшего корпуса государственной службы.
Кандидаты на должность главы Таможенной службы:
- соучредитель компании "Лига Импекс" Артем Груша;
- и.о. заместителя председателя ГФС Виктор Кривицкий;
- начальник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Житомирской таможни ГФС Михаил Мирошниченко;
- первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;
- заместитель начальника главного управления ГФС в Киевской области Игорь Орленко;
- эксперт по правовым вопросам в центре социально-экономических исследований Case-Украина Андрей Саварець;
- директор международной юридической группы "Федерал Партнерс" Александр Федоришин.
Кандидаты на должность главы Налоговой службы:
- заместитель министра финансов Сергей Верланов;
- заместитель министра юстиции Сергей Петухов;
- главный редактор журнала "Рейтинг" Мария Данюк;
- начальник главного управления ДФС в Киевской области Алексей Кавилин;
- экс-начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Ивано-Франковской области Петр Кулик;
- член общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко;
- экс-судья Высшего административного суда Украины Сергей Острович.
Напомним, 6 марта Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения Государственной фискальной службы. Деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.
Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Предельную численность сотрудников также устанавливает правительство.
Разделение ГФС - один из "маяков" Международного валютного фонда. Этот процесс должен быть завершен до конца апреля.