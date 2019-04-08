Стали известны претенденты на должности глав Налоговой и Таможенной служб

Из действующего руководства ГФС на конкурс пошел только Виктор Кривицкий.

Национальное агентство по вопросам госслужбы приняло документы от 14 кандидатов на должности руководителей Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, которые создаются в рамках разделения Фискальной службы.

Об этом сообщил и.о. главы ГФС Александр Власов в фейсбуке.

Окончательный список претендентов будет объявлен 9 апреля после заседания комиссии высшего корпуса государственной службы.

Кандидаты на должность главы Таможенной службы:

соучредитель компании "Лига Импекс" Артем Груша; и.о. заместителя председателя ГФС Виктор Кривицкий; начальник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Житомирской таможни ГФС Михаил Мирошниченко; первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов; заместитель начальника главного управления ГФС в Киевской области Игорь Орленко; эксперт по правовым вопросам в центре социально-экономических исследований Case-Украина Андрей Саварець; директор международной юридической группы "Федерал Партнерс" Александр Федоришин.

Кандидаты на должность главы Налоговой службы:

заместитель министра финансов Сергей Верланов; заместитель министра юстиции Сергей Петухов; главный редактор журнала "Рейтинг" Мария Данюк; начальник главного управления ДФС в Киевской области Алексей Кавилин; экс-начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Ивано-Франковской области Петр Кулик; член общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко; экс-судья Высшего административного суда Украины Сергей Острович.

Напомним, 6 марта Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения Государственной фискальной службы. Деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.

Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Предельную численность сотрудников также устанавливает правительство.

Разделение ГФС - один из "маяков" Международного валютного фонда. Этот процесс должен быть завершен до конца апреля.