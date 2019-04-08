Кандидат в президенты Владимир Зеленский анонсировал дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" пройдут мои дебаты с Порошенко, где я смогу поставить ему любой вопрос", - сказал кандидат в президенты в видео на фейсбуке "Команды Зеленского".

При этом известно, что 19 апреля должны состояться официальные теледебаты в студии Национальной общественной телекомпании Украины.

В связи с этим второй кандидат в президенты Петр Порошенко предложил другую дату дебатов на "Олимпийском" - 14 апреля.

Встреча кандидатов будет иметь статус предвыборной агитации, если ее будет проводит не НОТУ 19 апреля.