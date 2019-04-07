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Зеленский поблагодарил Авакова за честные выборы

"Мне кажется, это впервые истории нашей страны полиция работала на страну".

Зеленский поблагодарил Авакова за честные выборы
Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенты Владимир Зеленский дал оценку первому туру выборов и поблагодарил силовые структуры за проделанную работу.

Соответствующее видеообращение Зеленский обнародовал на своей странице в Facebook.

Зеленский считает, что первый тур выборов прошел прозрачно и честно, что было отмечено всеми наблюдателями Европы, США. ОБСЕ.

Отдельное спасибо кандидат высказал всем сотрудникам МВД и главе ведомства Арсену Авакову.

"Впервые я захотел поблагодарить всех сотрудников МВД. Каждого полицейского, каждого спасателя, каждого нацгвардейца. И отдельно хочу поблагодарить министра внутренних дел Авакова. Мне кажется, это впервые истории нашей страны, когда полиция, министерство работали не на кандидата отдельного. А работали на страну. Защищали интересы Украины. Дякуємо вам. Дякуємо кожному", - сказал Зеленский.

Ранее глава МВД пообещал, что полиция будет работать во время второго тура выборов так же эффективно, как и на первом туре.

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