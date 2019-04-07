ЦИК утвердил бюллетень на второй тур президентских выборов

Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня на второй тур выборов Президента 21 апреля.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа.

Бюллетень будет серо-голубого цвета размером 20 на 15 см.

В него включены два кандидата: Владимир Зеленский (руководитель студии "Квартал 95") и Петр Порошенко (действующий Президент).

Ранее в воскресенье ЦИК установил результаты голосования граждан на выборах Президента 31 марта. Поскольку никто из 39 кандидатов не набрал более 50% голосов, то никто не был избран Президентом, и на 21 апреля назначен второй тур выборов.

Во второй тур вышли два кандидата, получивших больше всего голосов избирателей в первом туре: Зеленский - 30,2% (5,7 млн граждан) и Порошенко - 15,9% (3 млн граждан).