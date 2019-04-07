Гордеев прокомментировал свою отставку

Глава Херсонской ОГА беспокоится, что "сфабрикованный против него негатив" может повлиять на второй тур выборов.

Глава Херсонской областной администрации и бывший народный депутат от БПП Андрей Гордеев прокомментировал свое заявление об отставке, которое было обнародовано вчера, 5 апреля.

"Я не хочу, чтобы последствия информкиллерства против меня, повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины", - написал Гордеев на своей странице в facebook.

Он подчеркнул, что инициировал собственную отставку самостоятельно.

Гордеев также отметил, что не хочет, чтобы "сфабрикованный против него негатив” каким-то образом повлиял на второй тур выборов.

Напомним, 28 января Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

В ответ на обвинение Гордеев пообещал помощь в расследовании.

В феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев не фигурирует в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк.

Активистка Гандзюк скончалась 4 ноября после того, как ее 31 июля облили серной кислотой.