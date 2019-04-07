Вакарчук - избирателям: "Не дайте подменить смысл формой"
Вакарчук - избирателям: "Не дайте подменить смысл формой"
Волкер о Порошенко: ​сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину
Волкер о Порошенко: ​сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину
Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
Военные в зоне ООС второй раз за два дня взяли в плен российского диверсанта
Военные в зоне ООС второй раз за два дня взяли в плен российского диверсанта
Подросток на родительской машине сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся
Подросток на родительской машине сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся
Супрун назвала главную причину смертности среди украинцев
Супрун назвала главную причину смертности среди украинцев
Окружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП
Окружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП
Харьковские правозащитники побывали в камере Зайцевой в СИЗО
Харьковские правозащитники побывали в камере Зайцевой в СИЗО
Гриценко встретился с Зеленским и "договорился продолжить общение"
Гриценко встретился с Зеленским и "договорился продолжить общение"
ГлавнаяПолитика

Гордеев прокомментировал свою отставку

Глава Херсонской ОГА беспокоится, что "сфабрикованный против него негатив" может повлиять на второй тур выборов.

Гордеев прокомментировал свою отставку
Андрей Гордеев
Фото: khoda.gov.ua

Глава Херсонской областной администрации и бывший народный депутат от БПП Андрей Гордеев прокомментировал свое заявление об отставке, которое было обнародовано вчера, 5 апреля.

"Я не хочу, чтобы последствия информкиллерства против меня, повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины", - написал Гордеев на своей странице в facebook.

Он подчеркнул, что инициировал собственную отставку самостоятельно.

Гордеев также отметил, что не хочет, чтобы "сфабрикованный против него негатив” каким-то образом повлиял на второй тур выборов.

Напомним, 28 января Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

В ответ на обвинение Гордеев пообещал помощь в расследовании.

В феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев не фигурирует в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк.

Активистка Гандзюк скончалась 4 ноября после того, как ее 31 июля облили серной кислотой.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. За них проголосовали 30,24% избирателей (5,71 млн человек) и 15,95% (3,01 млн человек) соответственно.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также