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На блокпосту в Херсонской области полицейские изъяли контрабандную водку

В кузове микроавтобуса находилось 10 ящиков и 40 литров водки в тетропаках.

На блокпосту в Херсонской области полицейские изъяли контрабандную водку
В Херсонской области полицейские изъяли контрабандную водку
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Во вторник, 26 февраля, полицейские роты патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" Главного управления Нацполиции Херсонской области на блокпосту остановили автомобиль "Форд транзит", в котором перевозили контрабандную водку.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"Во время проверки указанного транспортного средства в кузове обнаружено водку "Александрийская", "Столичная" и "Александрийская с перцем" в количестве 10 ящиков и 40 литров водки в тетропаках, которую гражданин Д. перевозил без соответствующих документов", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Лисичанского отдела полиции.

Напомним, в сентябре прошлого года Кабмин установил новые оптово-отпускные цены на алкогольные напитки. Так,  минимальная цена на бутылку водки 0,5 литра увеличилась с 79,55 грн до 89,4 грн.

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