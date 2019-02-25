В Украине планируют создать первый плавучий космодром

Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.А. М. Макарова" (Днепр) инициирует создание в Украине плавучей платформы для запуска ракет.

Об этом сообщил генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт, передает Укринформ.

"У Украины нет собственного космодрома, хотя сам только "Южмаш" специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно в Херсонской области", - сказал Войт.

Он сообщил, что недавно общался с коллективом Херсонского государственного завода "Паллада", на котором изготавливают плавучие сооружения (доки). Там готовы к сотрудничеству и партнерству.

В апреле 2017 года "Южмаш" подписал с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.