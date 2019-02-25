Электрометаллургия показала рост в 37% за два года из-за пошлины на экспорт лома

С октября 2016 года по сентябрь 2018 года производство металлургической продукции выросло на 37%. Главной причиной этому стала пошлина на экспорт металлолома 30 евро с тонны, которая была применена с конца 2016 года. Об этом сообщает сайт Объединения предприятий "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению профильной ассоциации, в этот период поступления в государственный бюджет от экспорта сырья составили почти 1 млрд грн.

Горно-металлургический комплекс (ГМК) показал рост сразу по нескольким позициям:

производство стали увеличилось на 3%.

выпуск труб вырос на 26%.

изготовление металлоконструкций увеличилось на 34%.

Стабилизация поставок металлолома на украинские метпредприятия, которые за два года увеличились на 24%, привела к тому, что дефицит сырья на рынке сократился с 20% до 2%, то есть,в 10 раз.

"Пошлина на экспорт лома стала полезной и для металлургов, и для государства. Кроме того, она не вредит интересам ломозаготовителей, поскольку метпредприятия платят за сырье справедливую цену и пошлина не стала заградительной для экспортеров. Более того, за два года метпредприятия-потребители лома повысили заработную плату своим работникам на 66%", - сказано в сообщении "Укрметаллургпрома".

Напомним, с 15 сентября 2016 года в Украине действует пошлина на экспорт металлолома в размере 30 евро с тонны. Ее действие Верховная рада продлевает каждый год из-за давления Евросоюза, который выступает против этой нормы. С сентября 2018 года пошлина была повышена до 42 евро за тонну вывезенного металлолома. 16 января Комитет Верховной рады по вопросам промышленной политики рекомендовал парламенту продлить экспортную пошлину на лом на три года, повысив ее до 58 евро за тонну.