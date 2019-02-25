Запасы на полмиллиарда кубов меньше по сравнению с прошлым годом.

В подземных хранилищах Украины осталось меньше 10 млрд кубометров газа.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз".

По состоянию на 23 февраля в ПХГ было 9 979,5 млн кубометров. Это на 544 млн кубометров меньше по сравнению с запасами на аналогичную дату 2018 года (10 523,5 млн куб. м).

С начала сезона отбора газа, стартовавшего 7 ноября, запасы в ПХГ сократились на 7 214 млн кубометров.

Среднесуточный отбор газа в феврале составил 51,91 млн куб. м.

С начала февраля Украина импортировала 540,06 млн куб. м газа: 406,668 млн куб. м - через Словакию, 62,948 млн куб. м - через Венгрию, 70,446 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала февраля составила 1 346,518 млн куб. м, транзит - 5 328,744 млн куб. м.

Напомним, что Украина начала отбор газа из хранилищ 7 ноября 2018 года. Это произошло, когда в хранилищах было 17,193 млрд кубометров газа.