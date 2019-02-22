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​Сегодня истекает льготный период растаможки автомобилей на еврономерах

Сегодня до 23:59 можно растаможить импортированные авто с уплатой половины акциза.

​Сегодня истекает льготный период растаможки автомобилей на еврономерах
Фото: Александр Рудоманов

В Украине сегодня, 22 февраля, истекает льготный период растаможки автомобилей на еврономерах, согласно законам №2611-VIII и №2612-VIII о формуле расчета акциза и штрафах за нарушение сроков транзита.

Об этом сообщает "112 Украина".

Сегодня до 23:59 - последний шанс растаможить импортированные авто с уплатой половины акциза. Такие условия распространяются на растаможку одним человеком одной машины, ввезенной из-за границы.

Столичные подразделения таможни будут работать до 24:00.

Напомним, в ноябре прошлого года вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Еще в течение трех месяцев можно будет оплатить штраф в размере 8500 грн, чтобы закрыть режим транзита и перейти к оформлению автомобиля в режим импорта. При этом владельцев авто с еврономерами не будут привлекать к ответственности за просрочку временного ввоза или транзита, уклонение от уплаты таможенных платежей.

В ГФС заявили, что в последний день действия льготного режима налогообложения транспортных средств - 22 февраля - все отделы таможенного оформления ГФС будут работать в круглосуточном режиме.

С начала действия льготного периода для растаможки таможнями ГФС было оформлено 204,7 тыс транспортных средств, а в госбюджет поступило почти 12,8 млрд грн.

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