В деле об отмывании украинских денег через Meinl Bank фигурируют 30 человек

Австрийская прокуратура в рамках расследования отмывания украинских денег через Meinl Bank вышла на 30 человек, пишет DW. Имена фигурантов следствие не называет, но известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

В частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов из Пивденкомбанка, 40 миллионов из Терра Банка, 39,5 миллионов долларов из VAB Банка, 62 миллиона евро из CityCommerce Bank и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".

Схема вывода денег такова: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит - например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне. Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co.