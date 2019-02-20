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​Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Грановского

Бывшего владельца Финбанка ищут в Израиле.

Интерпол по просьбе Израиля объявил в розыск бывшего владельца одесского аэропорта и Финбанка, бизнесмена Александра Грановского (не депутата).

В карточке Грановского на сайте Интерпола указано, что он разыскивается правоохранительными органами Израиля. Он подозревается в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, недостоверном раскрытии информации в публичных корпоративных документах.

Правоохранительные органы Израиля подозревают одесского бизнесмена Грановского в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 млн долларов в течение 2012-2016 годов.

Грановский являлся совладельцем и председателем наблюдательного совета Финбанка, который в апреле 2017 года Национальный банк Украины признал неплатежеспособным.

Также он и бизнесмен Борис Кауфман являлись совладельцами одесского международного аэропорта и гостиницы "Пассаж". 

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Источник: "Українські новини"
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