​Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Грановского

Интерпол по просьбе Израиля объявил в розыск бывшего владельца одесского аэропорта и Финбанка, бизнесмена Александра Грановского (не депутата).

В карточке Грановского на сайте Интерпола указано, что он разыскивается правоохранительными органами Израиля. Он подозревается в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, недостоверном раскрытии информации в публичных корпоративных документах.

Правоохранительные органы Израиля подозревают одесского бизнесмена Грановского в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 млн долларов в течение 2012-2016 годов.

Грановский являлся совладельцем и председателем наблюдательного совета Финбанка, который в апреле 2017 года Национальный банк Украины признал неплатежеспособным.

Также он и бизнесмен Борис Кауфман являлись совладельцами одесского международного аэропорта и гостиницы "Пассаж".