Приватбанк поменял руководителя IT-направления

Дрелинг, сменивший Дубилета-младшего в 2016 году, уволился.

Наблюдательный совет Приватбанка 18 февраля освободил от обязанностей члена правления Александра Дрелинга и назначил вместо него Андрея Гриценюка.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

"Госодин Дрелинг присоединился к команде ПриватБанка в 2016 году в период национализации, когда первоочередной задачей было стабилизировать IT-системы банка и обеспечить непрерывность деятельности крупнейшего финансового учреждения страны", - говорится в заявлении.

Дрелинг сам подал в отставку.

Напомним, что до национализации в 2016 году IT-директором Приватбанка был Дмитрий Дубилет, сын тогдашнего главы банка Александр Дубилета.