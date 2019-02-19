Фото: ukroboronprom.com.ua Бронетранспортер Al-Wahash

На выставке IDEX-2019 в Абу-Даби впервые показали бронетранспортер Al-Wahash с украинским боевым модулем БМ-3М "Штурм".

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпром".

Al-Wahash - разработка компании Calidus LLC из ОАЭ.

Украинский боевой модуль "Штурм" серийно производится на Киевском бронетанковом заводе и прошел боевые испытания на востоке Украины. Он состоит из 30-мм пушки, пулемета, автоматического гранатомета и комплекса управляемого вооружения "Барьер". Дальность поражения - до 5 км.

Фото: ukroboronprom.com.ua Боевой модуль БМ-3М "Штурм"

18 февраля 2019 года Calidus и "Укрспецэкспорт" (входит в концерн "Укроборонпром") подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместное производство Al-Wahash и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран. Также планируется сотрудничество в модернизации бронетанковой и автомобильной техники и вооружения, а также изготовление новых образцов.