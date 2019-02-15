Владельцем "АХА Страхование" стала канадская Fairfax

Французская АХА 14 февраля объявила о завершении сделки по продаже страхового бизнеса в Украине канадской Fairfax Financial Holdings Limited.

Об этом говорится на сайте "АХА Страхование".

СК "АХА Страхование" является одним из лидеров украинского рынка страхования. По итогам 2017 года компания заняла первые места по объему чистых валовых премий, по объему страховых выплат, на рынке страхования КАСКО, а также по страхованию физических лиц. В компании обслуживается около 500 тысяч клиентов.

Кроме того, в сделку вошла лайфовая компания "АХА Страхование Жизни"

Группа AXA – мировой лидер в страховании и управлении активами, в которой работает 160 тысяч сотрудников по всему миру, обслуживающих 105 миллионов клиентов в 62 странах.

Холдинг Fairfax со штаб-квартирой в Торонто занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Председателем и исполнительным директором холдинга является Прем Ватса. Холдинг работает в 40 странах мира.