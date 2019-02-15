Молдова отзывает посла в России
Молдова отзывает посла в России
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
​Епископа УПЦ МП Гедеона лишили украинского гражданства из-за сокрытия российского, - ГМС
​Епископа УПЦ МП Гедеона лишили украинского гражданства из-за сокрытия российского, - ГМС
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун
Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США (обновлено)
Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США (обновлено)
Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаБизнес

СЕТАМ продало арестованный Boeing российской "Трансаэро"

Пассажирский лайнер ушел с молотка за 18 млн гривен.

Фото: setam.gov.ua
Фото: setam.gov.ua
Фото: setam.gov.ua
Фото: setam.gov.ua

Государственное предприятие "СЕТАМ" продало арестованный Boeing 737 российской "Трансаэро" за 18 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году и остался в Украине из-за долгов "Трансаэро" за обслуживание самолетов и стоянку перед аэропортом "Киев".

"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригодный к полетам после небольшого технического осмотра", - заявил директор СЕТАМ Виктор Вишнев. Это четвертый самолет, который продали на площадке СЕТАМ, но этот самый большой и дорогой.

Напомним, что в 2015 году Украина ввела санкции в отношении "Трансаэро" и запретила ей выполнять полеты в украинские аэропорты.

В том же году "Трансаэро" обанкротилась.

СЕТАМ - государственное предприятие, созданное с целью осуществления электронных торгов конфискованным имуществом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter

Читайте также