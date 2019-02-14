Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"
В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"
На дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет"
На дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет"
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Дефицит внешней торговли в 2018 году превысил $5,8 млрд

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на $3,3 млн.

Дефицит внешней торговли в 2018 году превысил $5,8 млрд
Фото: Depositphotos/rrrneumi

В 2018 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 325 млн долларов по сравнению с 2017 годом и составило 5 826,1 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в 2018 году внешнеторговый оборот составил 120 062,9 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12 402,8 млн долларов, или на 11,5%.

В том числе объем торговли со странами СНГ составил 24 594,5 млн долларов, увеличившись на 1 792 млн долларов, или на 17,9% по сравнению с 2017 годом.

В январе-сентябре 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 2 337,5 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2017 года и составило 3 450 млн долларов.

Внешнеторговый баланс, млн долларов:

Фото: un.ua

Напомним, в 2017 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 2,1 млрд долларов по сравнению с 2016 годом и составило 2,6 млрд долларов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также