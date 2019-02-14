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Бизнес Днепропетровской области за четыре года выиграл в ProZorro торги на 115 млрд грн, - Резниченко

Область была пионером во внедрении прозрачных госзакупок.

Бизнес Днепропетровской области за четыре года выиграл в ProZorro торги на 115 млрд грн, - Резниченко
Фото: ДнепрОГА

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко обнародовал статистику, согласно которой, начиная с лета 2015 года, предприниматели и физические лица, зарегистрированные на территории Днепропетровской области, выиграли торгов на сумму 115 млрд грн. в системе госзакупок ProZorro.

"Буквально сразу после того, как президент Петр Порошенко назначил меня главой областной администрации, я распорядился перевести все госзакупки в систему ProZorro. Более того, мы стали первой областью в Украине, которая перевела в эту систему и так называемые допороговые закупки, хотя могли этого не делать. И теперь, когда меня спрашивают, как мы создаем новые рабочие места и улучшаем бизнес-климат, я отвечаю, что именно так.ProZorro - один из эффективных способов добиться этого", - сказал Валентин Резниченко.

По его словам, благодаря переводу всех закупок в эту систему до того, как это стало обязательным, предприниматели Днепропетровской области оказались наиболее подготовленными и более опытными в использовании ProZorro.

"Я хочу поблагодарить всех, кто верил в нас, кто внедрял ProZorro вместе снами, и, конечно, налогоплательщиков Днепропетровской области. Все, что мы строим, - это уплаченные вами налоги и децентрализация власти,инициированная президентом Петром Порошенко", - заявил Резниченко.

Используя ProZorro, с 2015 до конца 2018 года Днепропетровская ОГА построила и реконструировала более 500 местных дорог протяженностью 1500 км, более 100 объектов альтернативной энергетики, 62 водовода (400 км), 44 школы, 51 детский садик, 20 спортивных объектов и 40 образовательно-спортивных комплексов, 30 медучреждений, внедрила инклюзивное образование в 225 школах.

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