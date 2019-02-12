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Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени

Президент принял участие в открытии объездной вокруг Рени.

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

В Одесской области открыли новую 6-километровую объездную дорогу вокруг города Рени. Президент Петр Порошенко объявил, что на этом основные работы по ремонту 300-километровой дороги Одесса - Рени завершены.

"Сегодня мы в целом завершаем очень важный проект строительства дороги М-15 Одесса-Рени и объездной дороги вокруг Рени. Это транспортный коридор, объединяющий Одессу, Рени, границу, а дальше можно двигаться в Молдову, Румынию и Болгарию. К апрелю 2019 года осталось завершить некоторые работы по завершению проекта, но уже сейчас мы можем сказать: из Рени в Одессу ведет новая, хорошо отремонтированная дорога", - говорится в твиттере президента.

"Объездную дорогу вокруг Рени ждали 10 лет, а дорога Одесса - Рени, построенная в 50-ых годах, почти на всем участке всей дороги вообще не ремонтировалась. Для Бессарабии, для юга Одесской области это был вопрос жизни и смерти. Основные работы были проведены в 2017 и 2018 годах, и это беспрецедентный срок, когда за два года отремонтировали и модернизировали дорогу такой длины", - цитирует Порошенко, который принял участие в церемонии открытия объездной дороги Рени, пресс-служба Мининфраструктуры.

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Строительство объездной дороги вокруг Рени было необходимо для снижения транспортной нагрузки тяжеловесных транспортных средств, движение которых по городу приводило к разрушению улиц и увеличению аварийных ситуаций. Дорога расположена в пределах Причерноморской низменности на левом берегу реки Дунай.

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