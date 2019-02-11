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Экс-руководителям Укргазбанка объявили подозрение за присвоение 39 млн гривен

К преступлению причастны экс-замглавы правления банка, бывший член набсовета и руководитель коммерческой структуры.

Экс-руководителям Укргазбанка объявили подозрение за присвоение 39 млн гривен
Фото: znedv.ru

Двум бывшим топ-чиновникам АБ "Укргазбанк" и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении в причинении убытков на 39 млн гривен.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Правоохранители разоблачили преступную "схему" по выведению и завладению средствами АБ "Укргазбанк". Установлено, что, кроме экс-заместителя председателя правления этого банка, к преступлению причастны бывший член наблюдательного совета и руководитель коммерческой структуры.

"С целью выведения госсредств и дальнейшего их завладения фигуранты создали подконтрольное им предприятие, и для нужд банковского учреждения у предприятия были арендованы нежилые помещения, о чем был заключен соответствующий договор. Однако, банк фактически не пользовался ими. Несмотря на это, на объектах были проведены ремонтно-строительные работы. Также чиновники не смогли предоставить документальное подтверждение необходимости использования указанных помещений", - говорится в сообщении.

В 2008-2009 годах за аренду помещений и проведение ремонтных работ на счета коммерческой структуры были перечислены средства на общую сумму 39 миллионов гривен. Таким образом, преступными действиями бывших должностных лиц АБ "Укргазбанк" нанесен ущерб на указанную сумму.

11 февраля бывшему члену наблюдательного совета АБ "Укргазбанк", заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 9 января бывшего замглавы Укргазбанка отправили под суд по обвинению в завладении 100 миллионами гривен государственных средств.

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