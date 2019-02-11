Нацбанк в три раза увеличил продажи памятных монет в 2018 году

В обращение в прошлом году была введена 41 памятная монета.

В 2018 году количество реализованных Национальным банком памятных монет выросло почти в три раза по сравнению с 2017 годом до 3,1 млн штук на общую сумму 139,8 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

НБУ в прошлом году продал в том числе: золотых монет - 1,6 тыс. штук, серебряных - 65,8 тыс. штук, из недрагоценных металлов - 1 млн штук, из сплава на основе цинка - почти 2 млн штук.

В 2017 году было продано 1,2 млн памятных монет на 106,2 млн гривен.

За прошлый год Нацбанк также продал около 32 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 110,3 млн гривен, из них золотых - 6,5 тыс. штук и серебряных - 25,5 тыс. штук. Это в два раза больше, чем в 2017 году, когда было реализовано почти 15,9 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 82,6 млн гривен, из них золотых - 5,2 тыс. штук и серебряных - 10,7 тыс. штук.

"Также у населения в прошлом году Нацбанк выкупил 240 инвестиционных монет, что подтверждает спрос граждан на эту продукцию и ее инвестиционный характер", - отмечается в сообщении.

В 2018 году прошло четыре аукциона по продаже памятных монет "25 лет независимости Украины", во время которых Национальный банк продал 63 золотые монеты на общую сумму 9,2 млн гривен. Кроме внутреннего рынка, нумизматическая продукция Национального банка пользовалась большим спросом и за рубежом.

За границу реализовано более 22 тыс. памятных и инвестиционных монет на сумму почти 21 млн гривен в эквиваленте (более 165 тыс. евро и 531 тыс. долларов).

Всего в 2018 году Национальный банк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 - из недрагоценных металлов, 13 - серебряных, 3 - из сплава на основе цинка. Их общий тираж составил почти 4 млн монет.

Также Нацбанк выпустил 5 памятных медалей, посвященных юбилеям высших учебных заведений и научных институтов общим тиражом 83,5 тыс. штук.

Напомним, в прошлом году НБУ выпустил в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.