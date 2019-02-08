Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты, их количество достигло 44
ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты, их количество достигло 44
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Мэр Днепра Филатов высказался против строительства аэропорта в пгт. Соленом

Аэропорт должен быть в черте города, считает градоначальник.

Мэр Днепра Филатов высказался против строительства аэропорта в пгт. Соленом
Фото: Сергей Нужненко

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что новый аэропорт следует строить в черте города и верит в коллективный разум. «Идея аэропорта за городом в пгт. Соленом – мне не нравится... Не понимаю идеи строительства аэропорта в чистом поле, как это озвучил Владимир Омелян, тем более за два года. Александр Ярославский предложил инвестиции в аэропорт Днепра, и это более здравый вариант, как мне кажется. Я его не лоббирую, но аэропорт в Харькове хороший», — сказал Филатов в интервью деловому порталу Liga.net. 

В своем интервью этому интернет-изданию отвечая на вопрос о возможных сроках начала проекта создания нового аэропорта, мэр Днепра спрогнозировал его старт не раньше конца весны этого года: «Перейдут к обсуждению не раньше апреля, когда начинается освоение бюджетов. Кабмин решит, куда вкладывать деньги на разработку проекта – в новый аэропорт или в городской... Пока аэропорт отодвинут из приоритетов центральной власти — все устремились на выборы», — отметил градоначальник Днепра. И сказал: «Если Омелян или Гройсман примут решение строить аэропорт Днепра на Луне — не смогу противодействовать. Главное, чтобы построили».

Как известно, удручающее состояние аэропорта «Днепр», который не может принимать современные самолеты, вынудило горожан, практически отрезанных от международного авиасообщения, обратиться с петицией к Президенту Украины с просьбой реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта, находящуюся в сфере интересов государства. После этого Петр Порошенко заявил о выделении в 2019 г. из госбюджета 200 млн грн. на проектирование и строительство аэропорта в Днепре и поручил Кабмин изыскать недостающие средства.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, в рамках своей инвестиционной программы по подготовке Харькова к Евро-2012 уже построил в «первой столице» современный аэропорт. А недавно выразил готовность повторить успех в Днепре в таком же формате частно-государственного партнерства: частный инвестор строит аэровокзальный комплекс, а государство - аэродром как стратегический для оборонных нужд объект. Назвав необходимым условием своего участия в проекте полноценное финансирование его государственной компоненты. Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата», — подчеркнул журналистам Ярославский, отметив, что строительство нового аэровокзального комплекса в Днепре силами DCH продлится 2-2,5 года и обойдется ему в $70 млн. . В настоящее время группа именитых австрийских экспертов Airport Consulting Vienna совместно с командой Международного аэропорта «Харьков» по заказу Александра Ярославского изучает возможности строительства в Днепре нового аэропорта. Как также сообщалось ранее, решение провести профессиональную экспертизу стало результатом обсуждения этого вопроса мэром города Борисом Филатовым и Ярославским, который выделил на эти цели 3 млн грн. Результаты работы специалистов ожидаются в конце марта 2019 г.

Международный аэропорт «Харьков», построенный группой DCH Александра Ярославского, в 2018 г. достиг рекордных показателей пассажиропотока - 962 тыс. чел. и открыл 12 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также