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Монополии больше не существует, на рынке электроэнергии заработали сотни поставщиков, - Домбровский

С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии.

Монополии больше не существует, на рынке электроэнергии заработали сотни поставщиков, - Домбровский
Александр Домбровский
Фото: Латифундист

В Украине за месяц функционирования розничного рынка электроэнергии появилось 302 поставщика электроэнергии. Об этом во время круглого стола на тему "Розничный рынок электрической энергии Украины: первый месяц функционирования, вызовы, проблемы и пути их преодоления" сказал первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский, сообщает Укринформ.

"Мы боялись входить в розничный рынок. Но, несмотря на вызовы, у нас за месяц по состоянию на вчера появились 302 лицензиата-поставщика электрической энергии, среди которых мы можем выбирать. Чем больше конкуренции, тем больше от этого выиграет потребитель", - сказал Домбровский.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году.

Он предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок "двусторонних договоров", рынок "на сутки вперед", балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ вводит нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Как сообщалось, 28 декабря 2018 Антимонопольный комитет Украины закрыл дело в отношении энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова. АМКУ признал, что ДТЭК не злоупотреблял монопольным положением, а его рыночная доля в генерации электроэнергии не превышает 25%.

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