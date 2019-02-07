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"Нафтогаз" заплатил более миллиона за дизайн и печать настенного календаря

Договора не содержат деталей заказа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 3 и 12 декабря 2018 года заключила два допороговых соглашения по корпоративному календарю на общую сумму 1,22 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные системы "Прозорро", пишут Наші гроші.

Согласно сообщению, ООО "РК "Радуга" Ираида Медведева должно было разработать контент и выполнить допечатную подготовку корпоративного календаря Группы "Нафтогаз" по 664 тыс грн.

Фото: telеtype.in

Договор не содержит деталей заказа, поэтому технические характеристики календаря неизвестны, так же, как и количество привлеченных к его разработке дизайнеров и их заработные платы.

В Интернете есть данные о календаре "Нафтогаза" на 2019, страницы которого представляют виды деятельности предприятий холдинга: добыча и транспорт газа, добыча нефти. На странице размещены слоган с содержанием "мы едины" и иллюстрация в технике бумажной резки.

Кроме того, ООО "Первая типография" Станислава Бакланова и Евгения Симински во главе с Еленой Штанько должно было напечатать календарь за 553 тыс. грн.

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