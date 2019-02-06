“Укрлендфарминг” и агрохолдинг "Авангард" договорились о реструктуризации 4,4 млрд грн перед государственным “Ощадбанком”

Группа компаний “Укрлендфарминг” с подконтрольным им агрохолдингом “Авангард” подписала соглашение о реструктуризации своих обязательств перед государственным “Ощадбанком” на сумму 4,4 млрд грн.

Процесс переговоров длился больше года и был реализован с использованием Закона о финансовой реструктуризации. Так согласно Закону для проведения осмотра финансово-хозяйственной деятельности, состояния залогового имущества и имущественного поручителя, прогноза основных операционных и финансовых показателей был привлечен авторитетный независимый эксперт - международная аудиторская компания Ernst&Young, пишет УНИАН.

Соглашение о реструктуризации было подписано 04 февраля 2019 года. Олег Бахматюк, владелец и СЕО Группы компаний “Укрлендфарминг” назвал достижение договоренностей с государственным “Ощадбанком” позитивным событием и для “Укрлендфарминг” и "Авангарда", так и страны в целом.

"Сегодня компания, несмотря на вызовы, связанные с потерей активов на Востоке страны и в Крыму, смогла стабилизировать деятельность. Чтобы развиваться дальше нам необходимо получить временной промежуток для погашения старых кредитов. Решение “Сбербанка” - это поддержка реального сектора экономики, ведь сейчас в нашей компании работает 30 тысяч сотрудников, мы платим миллиарды гривен налогов и производим около 1% ВВП Украины. Мы благодарны команде банка за профессиональную работу. Достижения договоренностей о реструктуризации такого крупного холдинга как “Укрлендфарминг” с государственным крупным банком - это также сигнал для международных инвесторов. Сигнал, что стало возможно вести в Украине бизнес, даже несмотря на макроэкономические показатели в экономике и политическую ситуацию, которая сложилась после 2014 года”, - заявил Бахматюк.

Группа компаний “Укрлендфарминг” - крупнейший украинский агрохолдинг по объему земельного банка и количеством созданных рабочих мест. Производит зерно, мясо и молоко, а агрохолдинг “Авангард” является крупнейшим производителем яиц и яичных продуктов не только в Украине, но и Европе. В “Укрлендфарминг” работает около 30 тысяч человек, "Авангард" отмечен в рейтингах лучших работодателей страны по версии медиа “Власть денег”, “Фокус” и “БИЗНЕС”.