"В будущем мы хотим полностью снять это ограничение".

Национальный банк решил смягчить требование, обязывающее экспортеров продавать часть валютной выручки. С 1 марта они должны будуть продавать только 30% валюты вместо 50%, как сейчас.

Об этом на пресс-конференции в среду рассказал замглавы НБУ Олег Чурий.

"С 1 марта мы приняли решения снизить размер обязательной продажи с 50 до 30 процентов... В будущем мы хотим полностью снять это ограничение", - заявил он.

По его словам, НБУ также снимет необходимость резервирования средств под покупку валюты.

Чурий также добавил, что НБУ разрешил репатриацию дивидендов за 2018 год. Регулятор также намерен снять ежемесячный лимит на репатриацию дивидендов.

"Мы разрешим репатриацию дивидендов за 2018 год. На сегодня пока что у нас действует максимальная сумма репатриации на месяц 7 млн евро, теперь можно будет репатриировать по сути за все годы", - рассказал Чурий.

Напомним, последний раз НБУ менял размер обязательной продажи поступлений в начале апреля 2017 года, когда снизил ее с 65% до 50%.

В августе 2014 года на фоне валютного кризиса НБУ обязал экспортеров продавать всю свою валютную выручку. В сентябре того же года Нацбанк сократил обязательную продажу инвалютной выручки экспортерами до 75%, в июне 2016 года - до 65%, в апреле 2017 года - до 50%.