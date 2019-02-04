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"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу

Больше всего билетов продают на направление Киев - Перемышль.

"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу
Фото: facebook.com/olexander.krasnoshtan

В 2018 году в Россию железной дорогой выехали 654,9 тыс. человек, из России въехали 627,5 тыс. Пассажиропоток в страны Евросоюза был меньшим. В сторону ЕС по железной дороге из Украины выехали 410,8 тыс. человек, въехали - 266,1 тыс.

Об этом свидетельствуют данные "Укрзализныци", имеющиеся в наличии у LB.ua.

В Россию курсируют двухгрупные и трехгрупные поезда Киев/Чернигов-Москва, Харьков/Кременчук/Сумы - Москва, Киев/Харьков/Днепр - Санкт-Петербург, Хмельницкий/Жмеринка - Москва, Херсон/Николаев - Москва, Львов/Ковель - Москва, Кривой Рог/Днепр - Москва.

Самый популярный львовский поезд за год перевез 131,6 тыс. пассажиров в Россию и 147,2 тыс. обратно в Украину. Для сравнения, следующие по популярности поезда Киев - Москва и Кривой Рог - Москва перевезли примерно по 200 тыс. человек в обеих направления.

Фото: LB.ua

В Европу поезда "Укрзализныця" ездят по маршрутам Одесса-Перемышль, Львов-Вроцлав, Киев-Варшава, Львов-Перемышль, Киев-Рига, Киев-Перемышль и Здолбунов-Хелм. Есть также прицепные вагоны Львов-Будапешт, Киев-Бухарест, Киев-Варна, Киев-Кошице, Киев-Вена и Киев-Вроцлав.

Самым популярным из них был поезд №705 Киев-Перемышль. Он перевез в Польшу 159,6 тыс. пассажиров, назад - 102,5 тысяч. Второй перемышлянский поезд №715 перевез 130,0 тыс. пассажиров в Польшу и 105,8 тыс. обратно.

Наименее популярными были прицепные вагоны Киев-Вроцлав. На них продали всего 412 билетов.

Недавно назначенный поезд "четырех столиц" за три месяца перевез около 3,2 тыс. пассажиров.

Олександр Рудоманов Олександр Рудоманов , Корреспондент
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