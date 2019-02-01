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НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторинга

Клиенты банка "отмыли" 2,8 млрд гривен.

НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторинга
Фото: София Гаврилюк

Национальный банк оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн гривен за нарушение финмониторинга.

На сайте НБУ говорится, что банк наказан за рисковую деятельность, которая заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. Основной объем указанных операций был проведен в период с июня 2016 года по май 2017 года.

"Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг), для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)", – описали схему в НБУ.

Универсал Банк продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принято решение о прекращении деловых отношений (этим клиентам был установлен неприемлемо высокий риск), что, по мнению регулятора, говорит о формальном подходе к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах как предприятия, имеющие признаки фиктивности, и как участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертированием денежных средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, незаконном выведении безналичных средств.

Кроме того, в январе 2019 года санкции НБУ были применены к Юнекс Банку и Правэкс-банку. Первый отделался предостережением, второму выписали незначительный штраф в размере 200 тысяч гривен.

Обновление. В комментарии на сайте Универсал Банка говорится, что в нарушении виновен бывший владелец.

"Штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 гг. - в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента. После покупки Универсал Банка 23 декабря 2016 г. финансово-промышленной группой ТАС, был незамедлительно предпринят ряд мероприятий по изменению и ужесточению процессов по установлению деловых отношений клиентов с банком. В первом квартале 2017 г. были выявлены и прекращены отношения с клиентами, чья репутация не соответствовала политике банка", - сообщила пресс-служба учреждения.

Напомним, что Национальный банк ежемесячно сообщает о мерах влияния, которые применяются в отношении банков за нарушение финмониторинга. В декабре, например, НБУ оштрафовал Сбербанк почти на 95 млн гривен.

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