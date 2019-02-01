НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторинга

Национальный банк оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн гривен за нарушение финмониторинга.

На сайте НБУ говорится, что банк наказан за рисковую деятельность, которая заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. Основной объем указанных операций был проведен в период с июня 2016 года по май 2017 года.

"Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг), для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)", – описали схему в НБУ.

Универсал Банк продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принято решение о прекращении деловых отношений (этим клиентам был установлен неприемлемо высокий риск), что, по мнению регулятора, говорит о формальном подходе к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах как предприятия, имеющие признаки фиктивности, и как участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертированием денежных средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, незаконном выведении безналичных средств.

Кроме того, в январе 2019 года санкции НБУ были применены к Юнекс Банку и Правэкс-банку. Первый отделался предостережением, второму выписали незначительный штраф в размере 200 тысяч гривен.

Обновление. В комментарии на сайте Универсал Банка говорится, что в нарушении виновен бывший владелец.

"Штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 гг. - в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента. После покупки Универсал Банка 23 декабря 2016 г. финансово-промышленной группой ТАС, был незамедлительно предпринят ряд мероприятий по изменению и ужесточению процессов по установлению деловых отношений клиентов с банком. В первом квартале 2017 г. были выявлены и прекращены отношения с клиентами, чья репутация не соответствовала политике банка", - сообщила пресс-служба учреждения.

Напомним, что Национальный банк ежемесячно сообщает о мерах влияния, которые применяются в отношении банков за нарушение финмониторинга. В декабре, например, НБУ оштрафовал Сбербанк почти на 95 млн гривен.