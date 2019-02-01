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​Достройку второй "Мрии" оценили в $300-400 млн

Ан-225 выполняет 20-30 полетов в год. Стоимость стартует от $1 млн.

​Достройку второй "Мрии" оценили в $300-400 млн
Фото: EPA/UPG

На достройку второго самолета Ан-225 "Мрия" необходимо около 300-400 млн долларов.

Об этом сказал ведущий конструктор Ан-225 Николай Калашников в интервью, обнародованном на Youtube-канале Государственного музея авиации имени Антонова.

"В разные годы, наверное, раз пять муссировалась проблема его достройки, продажи и так далее, в том числе с россиянами, китайцами. Цифра с каждым годом меняется. Не только через инфляцию гривны, но и того же доллара. Время уходит, и цены мировые растут. Суммы 500 млн - такая сумма никогда не фигурировала нигде. Где-то 400 с чем-то фигурировала, по предварительным расчетам. Я не владею всей информацией, только той, которая через меня проходила. От 300 до 400, в этом диапазоне", - рассказал конструктор.

"В самых радужных снах, конечно, хотелось бы, чтобы самолет достроили. Как это сделать? Как можно изготовить те агрегаты, которые не достроены?" - заявил он.

Калашников рассказал, что в ангарах "Антонова" лежит половина хвостового оперения для второй "Мрии". Сделать вторую половину предприятие в состоянии, а вот с шасси уже есть проблемы.

"Ориентировались на завод "Южмаш", ракетный завод. Там проблемы. Мы не в состоянии сами сделать. Делали в Нижнем Новгороде, в Горьком, думать об этом даже особо не приходится... Оптимизма большого нет", - заявил он.

В то же время директор "Авиалиний Антонова" Михаил Харченко указал, что на мировом рынке нет избыточного спроса на перевозки самолетом "Мрия".

"Во-первых, это достаточно дорогое удовольствие для заказчика, и на рынке нет столько специфических грузов. Это дорого, и заказчик десять раз просчитывает. И только когда не решается логистическая задача по доставке такого груза, тогда заказчик идет на то, что "Мрию" нужно использовать".

В год Ан-225 выполняет 20-30 полетов. Стоимость стартует от 1 млн долларов.

"В общей копилке "Мрия" дает свои 10-15%. Она себя экономически оправдывает", - резюмировал он.

Напомним, в 2016 году ГП "Антонов" подписало соглашение с китайской компанией AICC о сотрудничестве по программе Ан-225. Сообщалось, что программа предусматривает построение второго модернизированного экземпляра самолета Ан-225 "Мрия" в ГП "Антонов", а на втором этапе - запуск серийного производства Ан-225 в Китае по лицензии ГП "Антонов".

Ан-225 был создан для транспортировки с заводов-изготовителей и запасных аэродромов орбитального космического корабля "Буран", а также ракетных блоков "Энергия" на космодром "Байконур" в Казахстан. Кроме того, самолет планировался для использования в качестве воздушной стартовой платформы для космических запусков. Программа по строительству самолета была свернута в связи с распадом СССР.

Транспортник занесен в книгу рекордов Гиннесса как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом и на котором установлено наибольшее число авиарекордов. Он имеет уникальные характеристики по своей взлетной массе (600 тонн), массе перевозимого груза (до 250 тонн), габаритным размерам, дальности полета (более 14 тыс. км).

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