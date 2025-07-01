Компанія Baykar придбала італійського авіагіганта Piaggio Aerospace

Потужності заводу слугуватимуть стратегічним європейським центром для виробництва літаків та безпілотників.

Турецька компанія Baykar завершила придбання 140-річного італійського авіаційного гіганта Piaggio Aerospace. Згідно з угодою, потужності Piaggio слугуватимуть стратегічним європейським центром для виробництва як літака P.180 Avanti Evo, так і власних безпілотників Baykar.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Угоду ініціювали ще у грудні 2024 року.

Це придбання є важливою частиною ширшої промислової співпраці між Туреччиною та Італією, включаючи спільне підприємство Baykar з Leonardo для розробки безпілотних літальних апаратів. У майбутньому Baykar прагне стабілізувати компанію та здійснити необхідні стратегічні інвестиції для її зростання, розробивши комплексний промисловий план.

У планах компанії є повернення на світовий ринок літака P.180 Avanti EVO з оновленими технологічними можливостями. Це турбогвинтовий адміністративний літак, відомий своєю високою швидкістю, що наближається до швидкості реактивних літаків, і низьким споживанням палива.

План також передбачає виробництво безпілотних літаків Bayraktar AKINCI та Bayraktar TB2 компанії Baykar на потужностях Piaggio, щоб задовольняти світовий попит, а також створення загальноєвропейського центру передового досвіду в обслуговуванні літаків та двигунів.

У 2023 та 2024 роках Baykar увійшла до десятки провідних експортерів Туреччини у всіх галузях промисловості. Зараз Baykar має експортні угоди з 36 країнами.