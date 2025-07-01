«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
ГоловнаСвіт

Компанія Baykar придбала італійського авіагіганта Piaggio Aerospace

Потужності заводу слугуватимуть стратегічним європейським центром для виробництва літаків та безпілотників.

Компанія Baykar придбала італійського авіагіганта Piaggio Aerospace
Компанія Baykar придбала італьйський авіагігант Piaggio Aerospace
Фото: Пресслужба Baykar

Турецька компанія Baykar завершила придбання 140-річного італійського авіаційного гіганта Piaggio Aerospace. Згідно з угодою, потужності Piaggio слугуватимуть стратегічним європейським центром для виробництва як літака P.180 Avanti Evo, так і власних безпілотників Baykar.

Про це йдеться у пресрелізі компанії. 

Угоду ініціювали ще у грудні 2024 року.

Це придбання є важливою частиною ширшої промислової співпраці між Туреччиною та Італією, включаючи спільне підприємство Baykar з Leonardo для розробки безпілотних літальних апаратів. У майбутньому Baykar прагне стабілізувати компанію та здійснити необхідні стратегічні інвестиції для її зростання, розробивши комплексний промисловий план.

У планах компанії є повернення на світовий ринок літака P.180 Avanti EVO з оновленими технологічними можливостями. Це турбогвинтовий адміністративний літак, відомий своєю високою швидкістю, що наближається до швидкості реактивних літаків, і низьким споживанням палива.  

План також передбачає виробництво безпілотних літаків Bayraktar AKINCI та Bayraktar TB2 компанії Baykar на потужностях Piaggio, щоб задовольняти світовий попит, а також створення загальноєвропейського центру передового досвіду в обслуговуванні літаків та двигунів. 

У 2023 та 2024 роках Baykar увійшла до десятки провідних експортерів Туреччини у всіх галузях промисловості. Зараз Baykar має експортні угоди з 36 країнами.
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies