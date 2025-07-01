"Обставини змінилися": Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, аби зняти багаторічну економічну блокаду країни. У документі йдеться, що Штати прагнуть підтримувати Сирію, яка є стабільною і живе в мирі з сусідами.

Зараз Штати визнають, що обставини, що призвели до застосування антисирійських санкцій, були пов’язані з діями колишнього режиму Башара Асада, і протягом попередніх пів року ці обставини змінилися. Дії нового сирійського уряду під керівництвом тимчасового президента Ахмеда аль-Шараа Вашингтон оцінив як позитивні.

“Цей указ підтримує цілі національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів, вказуючи на додаткові дії, включно зі скасуванням санкцій щодо Сирії, видачею винятків, що дозволяють послаблення експортного контролю та інших обмежень щодо Сирії, та іншими діями, які мають бути вжиті Державним секретарем, Міністром фінансів та Міністром торгівлі, а також іншими виконавчими департаментами та агентствами Сполучених Штатів, без надання допомоги ІДІЛ чи іншим терористичним організаціям, порушникам прав людини, тим, хто пов'язаний з хімічною зброєю або діяльністю, пов'язаною з розповсюдженням, або іншим особам, які загрожують миру, безпеці чи стабільності Сполучених Штатів, Сирії та її сусідів”, – йдеться у документі.

Водночас Трамп вжив додаткових заходів проти представників режиму Асада: “для забезпечення реальної відповідальності винних у воєнних злочинах, порушеннях прав людини та зловживаннях, а також поширенні мереж торгівлі наркотиками в Сирії та стосовно неї за часів колишнього режиму Башара Асада та осіб, пов'язаних з ним”.

Американська влада також має переглянути визначення нинішнього керівника Сирії аль-Шараа як терориста (раніше він був членом “Аль-Каїди”, але після 2016 року відрікся від організації).

Для підтримки США Сирія повинна бути об’єднаною, і такою, “яка не пропонує безпечного притулку для терористичних організацій та гарантує безпеку своїх релігійних та етнічних меншин, сприятиме регіональній безпеці та процвітанню”.

Зміна режиму в Сирії

У грудні 2024-го сирійські повстанці крок за кроком звільняли сирійські міста від контролю режиму Башара Асада. 8 грудня вони заявили про звільнення Дамаска і втечу Асада з міста. Як з'ясувалося потім, сирійський диктатор втік до Росії. Того ж дня сирійська опозиція заявила про падіння режиму, що тримав країну в терорі протягом 53 років.

Новим керівником країни став лідер альянсу “Хаят Тахрір аш-Шам” Абу Мухаммад аль-Джолані – він же Ахмед аль-Шараа. Докладно про нього можна почитати отут.

Зі зміною влади почалося потепління в відносинах Сирії і Заходу. Аль-Шараа навіть їздив до Вашингтона та Європи. Після цього Трамп анонсував зняття санкцій з країни, застосованих ще в 2004 році.