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ЗМІ: Сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску та втечу Асада з міста

Прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що уряд готовий співпрацювати з "будь-яким керівництвом".

ЗМІ: Сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску та втечу Асада з міста
Фото: EPA/UPG

У неділю вранці сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск і втечу президента Башара Асада з міста.

Про це пише NBC Newsз посиланням на командира бойового угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Хасана Абдул-Гані.

"Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада. Для переміщених осіб у всьому світі: Вільна Сирія чекає на вас", — сказав Хасан Абдул-Гані, командир бойового угруповання "Хаят Тахрір аль-Шам".

Місцезнаходження Асада наразі не відоме. Повідомлення ЗМІ свідчать про те, що він залишив Дамаск.

На тлі повідомлень про те, що Асад залишив столицю, прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що він перебуває у своєму домі та не має наміру залишати "за винятком мирних заходів, які забезпечують безперервне функціонування громадських установ і державних об’єктів, сприяючи безпеці та заспокоєння для громадян".

Він сказав, що уряд готовий співпрацювати з "будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом".

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