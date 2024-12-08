ЗМІ: Сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску та втечу Асада з міста

У неділю вранці сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск і втечу президента Башара Асада з міста.
Про це пише NBC Newsз посиланням на командира бойового угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Хасана Абдул-Гані.
"Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада. Для переміщених осіб у всьому світі: Вільна Сирія чекає на вас", — сказав Хасан Абдул-Гані, командир бойового угруповання "Хаят Тахрір аль-Шам".
Місцезнаходження Асада наразі не відоме. Повідомлення ЗМІ свідчать про те, що він залишив Дамаск.
На тлі повідомлень про те, що Асад залишив столицю, прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що він перебуває у своєму домі та не має наміру залишати "за винятком мирних заходів, які забезпечують безперервне функціонування громадських установ і державних об’єктів, сприяючи безпеці та заспокоєння для громадян".
Він сказав, що уряд готовий співпрацювати з "будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом".
- У суботу, 7 грудня, сирійські повстанці боролися з урядовими військами за контроль над ключовим містом Хомс і просувалися до столиці країни Дамаск.
- Іран почав евакуацію свого військового персоналу, частини дипломатів і цивільних осіб із Сирії.