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Лідер партії президента Південної Кореї заявив, що Юн Сок Йоль піде у відставку

Це прозвучало після того, як «Сила народу» провалила голосування за імпічмент президента.

Лідер партії президента Південної Кореї заявив, що Юн Сок Йоль піде у відставку
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль залишився на посаді після того, як парламент спробував відправити його у відставку. Але лідер правлячої партії «Сила народу» заявив, що Йоль таки піде у відставку, пише Reuters.

Партія президента бойкотувала голосування щодо імпічменту, і в результаті пропозиція була відхилена через недостатню кількість учасників.

Однак після голосування лідер правлячої партії Хан Дон Хун заявив, що політсила вирішила – Юн Сок Йоль таки піде у відставку.

«Оголошення воєнного стану було явним і серйозним порушенням закону», - заявив Хун журналістам.

Однак лідер партії має історію зіткнень з Юн Сок Йолем, і наразі незрозуміло, чи він говорив це від імені партії, чи від себе особисто.

«Партія «Сила народу» домагатиметься впорядкованого відходу президента, щоб звести до мінімуму плутанину для народу», — сказав Хун, додавши, що доти, доки лідер Південної Кореї не піде, він «фактично буде відсторонений від своїх обов'язків, а прем'єр-міністр консультуватиметься із партією з питань управління державними справами».

  • 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР", а вже за декілька годин анонсував його скасування. 
  • Посольство України у Південній Кореї дало рекомендації українцям, які перебувають у цій країні. Громадянам України рекомендували у разі виходу на вулицю тримати при собі документи, що посвідчують особу та зберігати спокій. 
  • Тоді законодавці Південної Кореї закликали до імпічменту президента країни Юн Сок Йоля. 
  • США стверджують, що не знали заздалегідь про намір Юн Сок Йоля оголосити воєнний стан.
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