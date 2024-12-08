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У США проголосують за виділення $3 млрд доларів на демонтаж китайського обладнання

Йдеться про телекомунікаційне обладнання компаній Huawei та ZTE.

У США проголосують за виділення $3 млрд доларів на демонтаж китайського обладнання
Фото: thediplomat.com

Наступного тижня Палата представників Конгресу США збирається проголосувати за щорічний законопроект про оборону, який передбачає виділення трохи більше 3 мільярдів доларів для американських телекомунікаційних компаній, щоб вилучити обладнання китайських телекомунікаційних компаній Huawei та ZTE для "усунення ризиків безпеки".

Про це пише Reuters.

У тексті документу на 1800 сторінок містяться зокрема вимоги звіту про спроби Китаю ухилитися від правил національної безпеки США та оцінка його поточного стану біотехнологічних можливостей.

Федеральна комісія зі зв’язку раніше заявила, що видалення незахищеного обладнання коштуватиме 4,98 мільярда доларів, але раніше Конгрес схвалив лише 1,9 мільярда доларів для програми «розірвати та замінити».

Перед цим Вашингтон уже закликав союзників США видалити Huawei та інше китайське обладнання з їхніх бездротових мереж.

Наразі програма заміни обладнання в мережах 126 операторів стикається з дефіцитом 3,08 мільярда доларів.Відсутність фінансування може призвести до припинення роботи деяких сільських мереж, що «може знищити єдиного постачальника в деяких регіонах» і може загрожувати службі 911.

У 2019 році Конгрес наказав Федеральній комісії зв'язку вимагати від телекомунікаційних операторів США, які отримують федеральні субсидії, очистити свої мережі від китайського телекомунікаційного обладнання. Білий дім у 2023 році запросив на програму 3,1 мільярда доларів.

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