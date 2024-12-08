ЗМІ: Ізраїль завдає ударів по авіабазах на півдні Сирії

Сили оборони Ізраїлю завдають ударів по авіабазах на півдні Сирії, пише The Times of Israel.

Сирійські ЗМІ повідомляють, що ізраїльська авіація завдає ударів в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, поблизу столиці Дамаска.

Також авіація Сил оборони Ізраїлю завдала цільових ударів по складах боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді та об'єктах у провінції Дараа та авіабаза Меззе.

Офіційних коментарів з боку армії Ізраїля (ЦАХАЛ) немає. При цьому у соцмережах з'явились фото з місця, на яких видно дим в місцях ударів.