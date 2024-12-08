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ЗМІ: Ізраїль завдає ударів по авіабазах на півдні Сирії

Офіційних коментарів з боку армії Ізраїля немає.

ЗМІ: Ізраїль завдає ударів по авіабазах на півдні Сирії
в Ізраїлі вантажівка протаранила автобусну станцію з людьми
Фото: EPA/UPG

Сили оборони Ізраїлю завдають ударів по авіабазах на півдні Сирії, пише The Times of Israel.

Сирійські ЗМІ повідомляють, що ізраїльська авіація завдає ударів в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, поблизу столиці Дамаска.

Також авіація Сил оборони Ізраїлю завдала цільових ударів по складах боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді та об'єктах у провінції Дараа та авіабаза Меззе.

Офіційних коментарів з боку армії Ізраїля (ЦАХАЛ) немає. При цьому у соцмережах з'явились фото з місця, на яких видно дим в місцях ударів.

  • ЦАХАЛ зайняв нові позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією на Голанських висотах після падіння режиму Башара Асада.
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