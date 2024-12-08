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Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада

Адміністративні установи Дамаску залишатимуться під владою прем'єр-міністра, поки вони не будуть "офіційно" передані.

Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Фото: EPA/UPG

Голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив у неділю про падіння режиму Башара Асада. 

Про це пише  Al Arabia.

"Я оголошую вам про падіння режиму Башара Асада. Темна сторінка в історії Сирії закінчилася", — заявив Аль-Бахра.

Він додав, що ситуація безпечна, і "немає місця для помсти чи відплати", а сирійська армія буде реорганізована.

Лідер Сирійської національної коаліції зазначив, що "урядові установи відновлять роботу протягом двох днів", а "передача влади відбудеться у співпраці з ООН".

Керівник Управління військових операцій Абу Мухаммед аль-Джолані наказав своїм військам не наближатися до офіційних установ у Дамаску. Аль-Джолані підкреслив, що ці установи залишатимуться під владою прем'єр-міністра, поки вони не будуть "офіційно" передані, повідомляє AFP.

  • Прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що уряд готовий співпрацювати з "будь-яким керівництвом".
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