​ЗМІ: у Сирії повстанці захоплюють ключові міста. Режим Асада може впасти за кілька днів

У суботу, 7 грудня, сирійські повстанці боролися з урядовими військами за контроль над ключовим містом Хомс і просувалися до столиці країни Дамаск, а лінії фронту впали по всій країні, поставивши під загрозу 24-річне правління Башара Асада, передає Reuters.

Тиждень тому повстанці захопили Алеппо. Вони підняли повстання в тих місцях, де це, здавалося, давно вже припинилося.

Повстанці заявили, що за 24 години захопили майже весь південний захід країни і наблизилися до Дамаска на 30 км, оскільки урядові війська відступили.

Протестувальники в очікуванні поваленні режиму вийшли на вулиці у кількох передмістях Дамаска, розриваючи плакати Башара Асада і зносячи статую його батька, колишнього президента Хафеза Асада. При цьому опору з боку поліції чи сирійської армії не було.

Державне інформаційне агентство повідомило, що Асад залишається у Дамаску, а військові заявили, що перекидають підкріплення навколо столиці й на південь.

Темпи розвитку подій приголомшили арабські столиці й викликали побоювання нової хвилі регіональної нестабільності.

Джерело CNN повідомило, що президента Сирії в Дамаску не видно. Немає його і в жодному з місць у місті, де його могли б знайти.

За словами джерела, президентська гвардія Асада більше не перебуває в його звичайному місці проживання, як було б, якби він там перебував. Це породило припущення, що президент утік із Дамаску.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена, спостерігаючи за неймовірною швидкістю просування сирійських повстанців, дедалі більше схиляються до думки, що режим Башара Асада може впасти протягом кількох днів.