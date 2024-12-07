Новий голова Євроради запросив Зеленського на перший саміт під його керівництвом

Новий голова Європейської ради Антоніо Кошта скликає саміт на 19 грудня.

Про це він повідомив у запрошенні для лідерів країн Євросоюзу, передає "Радіо Свобода".

Кошта зазначив, що членам Європейської ради вже розіслали попередній порядок денний саміту.

"Ситуація в Україні буде в центрі наших дискусій. Я щойно повернувся з візиту до Києва, у перший день мого мандату. Нам потрібно підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб вторгнення Росії зазнало поразки та міжнародне право перемогло", - сказав він.

Кошта назвав грудневий саміт "важливою нагодою" надіслати однозначне послання підтримки Україні для досягнення всеохопного, справедливого та тривалого миру.

"Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб розповісти нам про останні події на місці та свої погляди на те, як Європа може найкраще підтримати Україну", - додав він.

Кошта уточнив, що дискусія із Зеленським має відбутися після традиційного обміну думками між членами Євроради на початку саміту. Після цього рада проведе дебати щодо України, де учасники підіб'ють підсумки ситуації та обговорять "найкращий спосіб виконати наші зобов’язання перед українським народом".

Напередоні, 18 грудня, має відбутися також саміт ЄС із країнами Західних Балкан.