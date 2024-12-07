“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Силам оборони передали першу партію нової зброї – дрона-ракети "Пекло"
Силам оборони передали першу партію нової зброї – дрона-ракети "Пекло"
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Конституційний суд скасував вибори президента Румунії
Конституційний суд скасував вибори президента Румунії
Східний щит
Східний щит
ГоловнаСвіт

Новий голова Євроради запросив Зеленського на перший саміт під його керівництвом

"Ситуація в Україні буде в центрі наших дискусій".

Новий голова Євроради запросив Зеленського на перший саміт під його керівництвом
Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Новий голова Європейської ради Антоніо Кошта скликає саміт на 19 грудня.

Про це він повідомив у запрошенні для лідерів країн Євросоюзу, передає "Радіо Свобода".

Кошта зазначив, що членам Європейської ради вже розіслали попередній порядок денний саміту.

"Ситуація в Україні буде в центрі наших дискусій. Я щойно повернувся з візиту до Києва, у перший день мого мандату. Нам потрібно підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб вторгнення Росії зазнало поразки та міжнародне право перемогло", - сказав він.

Кошта назвав грудневий саміт "важливою нагодою" надіслати однозначне послання підтримки Україні для досягнення всеохопного, справедливого та тривалого миру.

"Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб розповісти нам про останні події на місці та свої погляди на те, як Європа може найкраще підтримати Україну", - додав він.

Кошта уточнив, що дискусія із Зеленським має відбутися після традиційного обміну думками між членами Євроради на початку саміту. Після цього рада проведе дебати щодо України, де учасники підіб'ють підсумки ситуації та обговорять "найкращий спосіб виконати наші зобов’язання перед українським народом".

Напередоні, 18 грудня, має відбутися також саміт ЄС із країнами Західних Балкан.

  • 1 грудня, в перший день роботи нового складу Єврокомісії, президент Європейської ради Антоніу Кошта, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас і єврокомісар з питань розширення Марта Кос відвідали Україну. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies