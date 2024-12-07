Польща ухвалила бюджет на 2025 рік з рекордними витратами на оборону

Польський Сейм затвердив державний бюджет на 2025 рік, у якому передбачив рекордні за усю історію країни видатки на сферу оборони.

Як пише видання Wprost, із 211 мільярдів доларів витрат безпекова частка складає 42 мільярди в американській валюті. У перерахунку на ВВП це 4,7%, що відчутно більше передбачених договорами НАТО 2%.

Проте оборона не стала найбільшою витратною статтею - 50 мільярдів доларів передбачено на сферу охорони здоров'я. 30 мільярдів становлять соціальні виплати, включно з індексацією пенсій. Зростуть і зарплати - в середньому на 7%.

Після Сейму законопроєкт про бюджет ще має отримати схвалення Сенату. На це у верхньої палати є 20 днів, за які можна вносити поправки.