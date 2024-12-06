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Transparency International: на акціях протесту в Грузії було затримано близько 400 осіб

Понад 300 затриманих зазнали тортур і нелюдського поводження.

Transparency International: на акціях протесту в Грузії було затримано близько 400 осіб
На акціях протесту в Грузії було затримано близько 400 осіб
Фото: Sova News

Починаючи з 28 листопада в Грузії на акціях протесту було затримано близько 400 осіб. 

Про це повідомляє Sova News з посиланням на Transparency International Georgia (TI).

За даними TI, понад 350 осіб проходять у адміністративних справах, а 26 – у кримінальних. Понад 300 затриманих зазнали тортур і нелюдського поводження.

Вік затриманих – від 15 до 60 років, серед них, крім чоловіків, є жінки та діти. Серед затриманих 7 іноземців.

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Судді застосовують до затриманих суворі санкції: штраф у розмірі приблизно 700-1000 доларів або арешт на строк від 4 до 14 діб. 

Стаціонарного лікування потребували понад 80 затриманих, адвокати тривалий час не мали інформації щодо місцезнаходження затриманих.

Зазначається, що судді виносять рішення на підставі показань поліцейських, а докази захисту не беруть до уваги. Також судді жодного разу не звернулись до Спеціальної слідчої служби в тих випадках, коли затриманих били або катували. Судді не дозволяють затриманим розповідати про побиття та тортури, і кажуть, що їх це не стосується.

За даними TІ, жоден поліцейський наразі не покараний.

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