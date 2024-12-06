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Посли ЄС не змогли схвалити 15-ий пакет санкцій проти Росії

Він передбачає, зокрема, обмежувальні заходи щодо тіньового флоту РФ.

Посли ЄС не змогли схвалити 15-ий пакет санкцій проти Росії
санкції ЄС
Фото: detector.media

Посли країн Європейського Союзу не змогли 6 грудня схвалити 15-й пакет санкцій проти Росії, передає Reuters.

Цей пакет передбачає обмежувальні заходи щодо тіньового флоту РФ, а також продовження для Чехії імпорту російських нафтопродуктів, які надходять через Словаччину.

Заблокували рішення дві держави через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям для виведення інвестицій із Росії. Тож члени ЄС повернуться до розгляду пакета пізніше.

Чехія заявила, що заявили, що не розраховує на продовження терміну дії угоди, а ось Словаччина прагне зберегти договір, термін дії якого закінчився в четвер, 5 грудня.

Як відомо, ЄС заборонив імпорт більшої частини нафти з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Однак Чехія, Словаччина та Угорщина отримали звільнення від санкцій через відсутність інших постачань. При цьому Чехія модернізує трубопровід з Італії до Німеччини, щоб транспортувати більше нафти цим маршрутом і повністю відмовитися від російської сирої нафти до другої половини 2025 року.

  • У червні цього року Євросоюз ухвалив 14-ий пакет санкцій проти Росії, що посилює тиск на російську енергетику та містить заходи для запобігання спробам оминати європейські санкції. По кому саме він вдарить – у матеріалі LB.ua.
  • Тим часом у листопаді Британія оголосила про запровадження найбільшого пакета санкцій проти 30 суден тіньового флоту Росії, які відповідальні за транспортування нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів.
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