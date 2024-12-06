Посли ЄС не змогли схвалити 15-ий пакет санкцій проти Росії

Посли країн Європейського Союзу не змогли 6 грудня схвалити 15-й пакет санкцій проти Росії, передає Reuters.

Цей пакет передбачає обмежувальні заходи щодо тіньового флоту РФ, а також продовження для Чехії імпорту російських нафтопродуктів, які надходять через Словаччину.

Заблокували рішення дві держави через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям для виведення інвестицій із Росії. Тож члени ЄС повернуться до розгляду пакета пізніше.

Чехія заявила, що заявили, що не розраховує на продовження терміну дії угоди, а ось Словаччина прагне зберегти договір, термін дії якого закінчився в четвер, 5 грудня.

Як відомо, ЄС заборонив імпорт більшої частини нафти з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Однак Чехія, Словаччина та Угорщина отримали звільнення від санкцій через відсутність інших постачань. При цьому Чехія модернізує трубопровід з Італії до Німеччини, щоб транспортувати більше нафти цим маршрутом і повністю відмовитися від російської сирої нафти до другої половини 2025 року.