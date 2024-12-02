"Щоб послабити Росію": топдипломатка ЄС Кая Каллас повідомила про обговорення нового пакету санкцій

Євросоюз обговорює можливість застосування нового пакету санкцій проти Росії, розповіла нова голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас Суспільному.

На думку Верховної представниці ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, потрібно використати всі інструменти, що є, аби допомогти Україні та послабити Росію. Що саме можна увійти до нового, 15 пакету, вона не уточнила.

"Ми обговорюємо новий пакет санкцій, щоб послабити Росію. Я вважаю, що ми повинні використати всі інструменти, які у нас є, щоб допомогти Україні, а також послабити Росію, щоб ця війна закінчилася", – зазначила дипломатка.

Раніше про підготовку наступного пакету санкцій говорив і новий президент Європейської ради Антоніу Кошту, який днями відвідав Київ.

Санкції проти Росії

У червні цього року Євросоюз ухвалив 14 пакет санкцій проти Росії, що посилює тиск на російську енергетику та містить заходи для запобігання спробам оминати європейські санкції. По кому саме він вдарить – у матеріалі LB.ua.

Тоді ж в ЄС сказали, що робота над новим санаційним пакетом розпочнеться негайно.

У березні 2023 тодішній топдипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що санкцій для Росії залишилося "не багато", тому Україні потрібна інша підтримка.