Wall Street Journal: у Газі продовжують утримувати понад 100 заручників, з них понад 30 можуть бути мертвими

97 заручників були взяті в полон торік, тіла двох загиблих терористи утримують з 2014 оку і ще двоє людей потрапили в полон раніше ніж 7 жовтня 2023.

За даними Ізраїлю, ХАМАС продовжує утримувати в смузі Гази 97 заручників і 37 із них можуть бути мертвими. Про це пише Wall Street Journal, зазначаючи, що ізраїльські посадовці не виключають, що число загиблих заручників може бути вищим.

Загалом же ХАМАС та інші формування під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 встигли захопити в полон 240 людей. Більшість з тих, хто залишається у неволі, є громадянами Ізраїлю або мають подвійне громадянство.

Окрім того, Ізраїль стверджує, що ХАМАС утримує тіла двох ізраїльських військових, вбитих ще десять років тому. І ще двох ізраїльтян, яких взяли в полон до 7 жовтня. Таким чином зараз у полоні ХАМАС перебуває 101 людина (загибла чи жива).